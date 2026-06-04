Россиянам рассказали, в каких регионах распространён хантавирус

«Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», — сказала эксперт РИА Новости, подчеркнув, что в большинстве случаев заболевания в этих регионах пациенты выздоравливают.