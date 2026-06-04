МАКС начнут предустанавливать на iPhone в России

«Все легальные смартфоны, которые будут продаваться на территории России, будут выходить с предустановленным приложением МАКС. Думаю, что сложности с ручной установкой коснутся менее 1% наших граждан и на развитие сервиса это не повлияет», — резюмировал Свинцов.