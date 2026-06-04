МАКС начнут предустанавливать на iPhone в России

Предустановка отечественного мессенджера МАКС будет обеспечена на мобильных устройствах, официально поставляемых на российский рынок. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Ранее приложение было удалено из магазина App Store.
«Уверен, что МАКС уже скачан миллионы раз, и разработчики будут находить методики для загрузки обновлений», — заявил Свинцов в беседе с «Абзацем».
Он напомнил, что требования российского законодательства по предустановке отечественного ПО распространяются на все легально ввозимые устройства, что позволит обеспечить доступ пользователей к сервисам вне зависимости от политики магазинов приложений.
«Все легальные смартфоны, которые будут продаваться на территории России, будут выходить с предустановленным приложением МАКС. Думаю, что сложности с ручной установкой коснутся менее 1% наших граждан и на развитие сервиса это не повлияет», — резюмировал Свинцов.