В Белгороде завершили благоустройство сквера на улице Князя Трубецкого

Сквер на улице Князя Трубецкого в Белгороде преобразился по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Жители города выбрали эту территорию для проведения работ по благоустройству в ходе всероссийского голосования в прошлом году, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В сквере уложили новую плитку, смонтировали наружное освещение. На входе установили перголу, в глубине — четыре садово-парковые качели. Для отдыха предусмотрены разные скамьи: шесть бетонных в виде сот и несколько со спинками. На территории выполнено озеленение: высадили клен, черемуху, сирень, боярышник.
Голосование за объекты, которые обновят в 2027 году, продолжается. Сделать выбор можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня 2026 года. В Белгородской области на голосование вынесено 30 объектов в 14 муниципальных образованиях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.