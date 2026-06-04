В деревне Фофанцево Вологодской области обновят водопроводные сети

Напомним, в 2025 году в области за счет средств федерального, областного и местного бюджетов заменили 194,3 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. В текущем году планируют привести в порядок более 100 км сетей, из них свыше 35 км заменят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».