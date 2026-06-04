В деревне Фофанцево Вологодской области обновят водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводных сетей проведут в деревне Фофанцево Вологодской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования.
«Всего заменим 1,2 километра сетей. Подрядчик определен, заключили с ним муниципальный контракт. Специалисты приступят к ремонту в ближайшее время и завершат работы в этом году. В результате повысится надежность подачи воды. Всего стабильным и качественным ресурсом обеспечим 670 местных жителей», — рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.
Напомним, в 2025 году в области за счет средств федерального, областного и местного бюджетов заменили 194,3 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. В текущем году планируют привести в порядок более 100 км сетей, из них свыше 35 км заменят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.