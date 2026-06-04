Дмитрий Миляев представил на ПМЭФ лучшие практики Тульской области в сфере здоровьесбережения

«В ближайшее время мы придем еще к одному стандарту — стандарту здоровьесбережения. У нас есть демографический стандарт, к которому присоединились 2,5 тысячи предприятий, есть стандарт работы с участниками СВО. Думаю, мы в будущем сведем эти практики в единый стандарт, который представим на демографическом форуме, который пройдет в Туле в августе», — сообщил губернатор.