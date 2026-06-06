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Меркель назвала характеристики, необходимые переговорщикам с Россией: вот два условия

Меркель: Переговоры с РФ должны вести те, кто обладает политической властью.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры с российской стороной должны вести те, кто наделен политической властью и имеет легитимный статус. Об этом сообщила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«…Франсуа Олланд и я не стали бы просить кого-то другого вести за нас переговоры с Путиным в Минске. Сегодня это также дело тех, кто обладает властью и легитимностью», — сказала Меркель.

Вместе с тем она заявила о готовности предоставить свои знания в случае обращения за консультацией. Экс-канцлер считает, что нельзя перекладывать поддержание диалога с Россией только на Соединенные Штаты, так как данный вопрос «глубоко затрагивает и европейские интересы».

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером тет-а-тет. До этого Путин назвал Шредера лучшим переговорщиком между РФ и Европой.

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