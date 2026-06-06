72 единицы оружия за неделю изъяла у населения в Приморье Росгвардия

Росгвардейцы в Приморском крае за минувшую неделю выявили 32 нарушения законодательства в сфере оборота оружия.
Изъято 72 единицы оружия, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы совместно с полицейскими провели 356 проверок мест хранения гражданского оружия.
В отношении 32 физических лиц составлены протоколы об административной ответственности.
Подразделениями ЛРР принято 821 заявление на оказание государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности.