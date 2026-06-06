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72 единицы оружия за неделю изъяла у населения в Приморье Росгвардия

За неделю специалисты приняли 821 заявление на услуги в сфере оборота оружия.

Источник: Аргументы и факты

Росгвардейцы в Приморском крае за минувшую неделю выявили 32 нарушения законодательства в сфере оборота оружия.

Изъято 72 единицы оружия, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы совместно с полицейскими провели 356 проверок мест хранения гражданского оружия.

В отношении 32 физических лиц составлены протоколы об административной ответственности.

Подразделениями ЛРР принято 821 заявление на оказание государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности.