В городе Шумихе в Курганской области началось благоустройство набережной

Специалисты уже приступили к укреплению береговой линии, установке систем водоснабжения и водоотведения, а также к монтажу металлических конструкций для деревянных пирсов. До конца года там появится современная детская площадка, уютные качели под навесом, стильная тематическая скамья, арт-объект «Ткацкий челнок» и новая кофейня «Шаньга-кофе».