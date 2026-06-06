В городе Шумихе в Курганской области началось благоустройство набережной

Благоустройство набережной озера Копанец началось в городе Шумихе в Курганской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Шумихинского муниципального округа.
Специалисты уже приступили к укреплению береговой линии, установке систем водоснабжения и водоотведения, а также к монтажу металлических конструкций для деревянных пирсов. До конца года там появится современная детская площадка, уютные качели под навесом, стильная тематическая скамья, арт-объект «Ткацкий челнок» и новая кофейня «Шаньга-кофе».
Проект благоустройства был разработан с учетом местных особенностей и традиций. В его основе лежат образы любимых блюд — шаньги, филейной вышивки и золотого карася, который водится в озере Копанец.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.