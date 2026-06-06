Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Шумихе в Курганской области началось благоустройство набережной

Там появятся детская площадка, качели под навесом и новая кофейня.

Благоустройство набережной озера Копанец началось в городе Шумихе в Курганской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Шумихинского муниципального округа.

Специалисты уже приступили к укреплению береговой линии, установке систем водоснабжения и водоотведения, а также к монтажу металлических конструкций для деревянных пирсов. До конца года там появится современная детская площадка, уютные качели под навесом, стильная тематическая скамья, арт-объект «Ткацкий челнок» и новая кофейня «Шаньга-кофе».

Проект благоустройства был разработан с учетом местных особенностей и традиций. В его основе лежат образы любимых блюд — шаньги, филейной вышивки и золотого карася, который водится в озере Копанец.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.