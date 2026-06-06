В парках Воронежа пройдут бесплатные концерты и мастер-классы

В парке «Алые паруса» в 18.00 в амфитеатре состоится концерт «Ура, каникулы!», а на других площадках — три мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству (в беседке), мастер-класс по настольному теннису, мастер-класс по баскетболу.