Кому нельзя есть говядину после 50 лет

Волгоградцы обсуждают заявление эпидемиолога Геннадия Онищенко о том, что людям старше 50 лет стоит отказаться от говядины из-за рисков онкологии. Эксперт также отметил, что не стоит сочетать сразу три вида мяса в одном приеме пищи.