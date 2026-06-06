Кому нельзя есть говядину после 50 лет

Волгоградцы обсуждают заявление эпидемиолога Геннадия Онищенко о том, что людям старше 50 лет стоит отказаться от говядины из-за рисков онкологии. Эксперт также отметил, что не стоит сочетать сразу три вида мяса в одном приеме пищи.
Онищенко заявил, что суточная норма органического белка составляет около 100−150 грамм. По его словам, даже разделение на 50−100 грамм разных видов мяса может восприниматься как переедание.
Онищенко отметил: «системных исследований, где нужно есть по кусочку мяса разных видов, нет». По словам эксперта, избыточное потребление красного мяса может повышать онкологические риски, поэтому он советует ограничить говядину и выбирать птицу или рыбу , — пишет life.
По сути, эксперт советует пересмотреть рацион и уменьшить долю красного мяса после 50 лет, заменяя его птицей или рыбой.
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