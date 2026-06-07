В Горячем Ключе построят лечебно-оздоровительный и гостиничный комплексы

«Горячий Ключ — уникальный бальнеологический курорт в предгорьях Кавказа, известный на всю страну своими минеральными водами. Его популярность растет: за последние 3 года турпоток увеличился на 20% и в прошлом году составил более 117 тысяч человек. Появление новых средств размещения позволит туристам расширить спектр возможностей по отдыху и оздоровлению. Ожидаем, что их открытие позволит увеличить турпоток на 24 тысячи гостей ежегодно. При этом особенно важно, что оба новых отеля расположены вблизи федеральной автомагистрали, ведущей к нашему морскому побережью — это даст автотуристам возможность познакомиться с еще одной жемчужиной курортов Краснодарского края по дороге в отпуск», — отметил Александр Руппель.