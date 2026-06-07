В Горячем Ключе построят лечебно-оздоровительный и гостиничный комплексы

Лечебно-оздоровительный и гостинично-ресторанный комплексы построят в городе Горячий Ключ Краснодарского края в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Соглашения о строительстве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел с 3 по 6 июня, подписали инвестор «Элитсрой», вице-губернатор края Александр Руппель и мэр города Сергей Белопольский.
«Горячий Ключ — уникальный бальнеологический курорт в предгорьях Кавказа, известный на всю страну своими минеральными водами. Его популярность растет: за последние 3 года турпоток увеличился на 20% и в прошлом году составил более 117 тысяч человек. Появление новых средств размещения позволит туристам расширить спектр возможностей по отдыху и оздоровлению. Ожидаем, что их открытие позволит увеличить турпоток на 24 тысячи гостей ежегодно. При этом особенно важно, что оба новых отеля расположены вблизи федеральной автомагистрали, ведущей к нашему морскому побережью — это даст автотуристам возможность познакомиться с еще одной жемчужиной курортов Краснодарского края по дороге в отпуск», — отметил Александр Руппель.
Первым проектом предусмотрено строительство лечебно-оздоровительного комплекса с гостиничным обслуживанием на улице Объездной. Современный пятиэтажный комплекс включит в себя более 300 гостиничных номеров, а также спортивно-оздоровительный центр.
Второй проект предполагает строительство гостинично-ресторанного комплекса на 1390-м км трассы М-4 «Дон». Инвестор планирует возвести современный комплекс из двух зданий. Гостиница будет включать тренажерный зал, тренерскую, гардеробы, душевые, массажную, сауну, хаммам, а также бассейн с террасой. Реализовать проекты планируют к 2030 году.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.