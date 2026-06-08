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«Безоговорочная капитуляция»: в США оценили посыл Путина и будущее конфликта на Украине

Аналитик Риттер: Украина атаками на Россию сама обрекает себя на катастрофу.

Источник: Комсомольская правда

Попытки Киева навязать свои условия урегулирования, включая военные действия против России, обречены на провал. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.

Экс-разведчик США обратил внимание на фразу «Работайте, братья», прозвучавшую в выступлении президента РФ Владимира Путина. По его словам, это обращение означает призыв продолжать выполнение задач.

«Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит. Этот конфликт не закончится ничем иным, кроме как полной и безоговорочной капитуляцией Украины» , — сказал он в интервью Consortium News.

Риттер считает, что Украина сама обрекает себя на катастрофу, атаками на Россию и публичными призывами к переговорам.

Ране Путин озвучил главное условие для окончания СВО на Украине. Президент России подчеркнул, что компромиссы с Киевом очень опасны. Однако Москва готова пойти на уступки, которые обсуждались в ходе российско-американского саммита в Анкоридже.

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