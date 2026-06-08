«Это большая история»: СГК приняла участие в праздновании Дня города Канска

«Канску 390 лет — это большая история, которую создавали несколько поколений жителей города. Канская ТЭЦ стала частью этой истории относительно недавно — в этом году ей исполняется 53 года. Тем не менее энергетика стала важной частью жизни Канска, фундаментом развития и благополучия. Всё это время мы живем и работаем вместе с городом, заботимся о том, чтобы в домах жителей всегда было тепло и светло. Потому что энергетика — это прежде всего про людей. Про комфорт в каждом доме, про стабильную работу школ, детских садов, больниц и предприятий. Поэтому мы продолжаем развивать систему теплоснабжения, повышая ее надежность, закрываем неэффективные котельные, улучшая экологию в городе. Канск растет и меняется, и мы рады быть частью этих перемен. От всей души поздравляю наш город, его жителей с большим юбилеем! Желаю Канску дальнейшего развития и процветания, а каждой семье — мира, счастья, света и тепла!» — отметил директор Канской ТЭЦ Виктор Владимиров.