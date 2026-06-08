Воронежский селекционер вывел новый сорт пиона и назвал в честь ботсада ВГУ

Воронежский пионовед и селекционер Алексей Бредихин представил новый сорт пиона, который получил официальное имя «Ботсад ВГУ». Этот цветок, по словам сотрудника ботсада Лилии Лепешкиной, стал практически воплощением истории самого сада — места, которое пережило немало потрясений, но сохранило свою красоту и научную значимость. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» рассказали организаторы фестиваля пионов в минувшие выходные.