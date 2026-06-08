Артисты, блогеры и местные мастера: 27 июня на «Ростех Арене» отметят День молодёжи

Со сцены калининградскую молодежь будут поздравлять артисты, музыканты, блогеры и предприниматели. «Формат “Вдохновляй, пока молодой” — про истории людей, которые не покидают свои регионы, и создают лучшее вокруг себя каждый день в разных сферах от творчества до научных разработок и промышленности», — говорится в анонсе.