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Артисты, блогеры и местные мастера: 27 июня на «Ростех Арене» отметят День молодёжи

Мероприятие приурочено к юбилею области.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 27 июня, в Калининграде отметят Всероссийсий День молодёжи. Главной площадкой станет «Ростех Арена». «Клопс» собрал всё, что известно о празднике.

Событие приурочили сразу к двум датам: федеральному Дню молодёжи и 80‑летию Калининградской области. Организаторы выбрали концепцию из трёх слов — «Мечта. Гордость. Единство».

На «Ростех Арене» оборудуют тематические зоны: наука, технологии, творчество, предпринимательство и образование. «Они станут “пространствами действий”, где каждый сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к личному или командному развитию», — говорится в анонсе.

Особый акцент организаторы сделают на единстве народов России. Каждая фестивальная зона будет отражать общие ценности, историю и достижения — но через разницу культур и традиций.

Параллельно на фестивале запустят «Маркет молодых». Это бесплатная площадка для локальных брендов, авторов и стартапов. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету, подтвердить наличие соцсетей с продукцией, а при необходимости — приложить сертификаты или лицензии. Взносы не требуются.

Со сцены калининградскую молодежь будут поздравлять артисты, музыканты, блогеры и предприниматели. «Формат “Вдохновляй, пока молодой” — про истории людей, которые не покидают свои регионы, и создают лучшее вокруг себя каждый день в разных сферах от творчества до научных разработок и промышленности», — говорится в анонсе.

Гости смогут посетить предприятия и сельхозугодья, а также неочевидные, но интересные места в городе.

Зарегистироваться можно двумя способами. Для гостей работает чат‑бот в национальном мессенджере «Макс». Для тех, кто хочет представить себя или свой бренд на «Маркете молодых», есть отдельный портал.

Весной в Калининградской области запустили проект для молодёжи, которая хочет бесплатно попробовать себя в киноиндустрии.

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