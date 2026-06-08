Языковская районная больница в Башкирии получила новое медоборудование

«Каждая единица этого оборудования — это реальный шанс спасти чью-то жизнь или сохранить здоровье, особенно там, где счет идет на минуты, а до ближайшей больницы десятки километров. Теперь наши фельдшеры вооружены как никогда. Это не просто закупка техники, это укрепление защиты здоровья сельчан», — отметил главный врач Языковской ЦРБ Алмаз Загидуллин.