Языковская районная больница в Башкирии получила новое медоборудование

Партия современного медицинского оборудования поступила в Языковскую центральную районную больницу Республики Башкортостан. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Семья», сообщили в минздраве региона.
Медучреждение закупило акушерские комплекты и комплекты для неотложной помощи, оборудование для реанимации, процедурные столики, контейнеры для хранения дезинфицирующих средств, термометры и гигрометры, а также диагностические инструменты: таблицы для определения остроты зрения для раннего выявления офтальмологических заболеваний.
«Каждая единица этого оборудования — это реальный шанс спасти чью-то жизнь или сохранить здоровье, особенно там, где счет идет на минуты, а до ближайшей больницы десятки километров. Теперь наши фельдшеры вооружены как никогда. Это не просто закупка техники, это укрепление защиты здоровья сельчан», — отметил главный врач Языковской ЦРБ Алмаз Загидуллин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.