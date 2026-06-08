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Врач перечислила полезные для здоровья дачные сорняки

Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник могут быть полезнее импортных добавок и лекарств, рассказала томский врач-натуротерапевт Наталия Деева.

Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник могут быть полезнее импортных добавок и лекарств, рассказала томский врач-натуротерапевт Наталия Деева. Как пишет Вслух.ру, эти растения помогают при анемии, болезнях суставов и выпадении волос.

Особое внимание специалист уделила крапиве, назвав ее лидером по содержанию железа, витаминов А и Е. Молодые побеги нужно обдать кипятком и добавить в суп или салат. Однако людям с тромбозами, варикозом и густой кровью стоит быть осторожнее — растение обладает сильной кровоостанавливающей активностью.

Остальные травы из пятерки, по словам врача, безопасны для всех.

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