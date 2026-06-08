Врач перечислила полезные для здоровья дачные сорняки

Особое внимание специалист уделила крапиве, назвав ее лидером по содержанию железа, витаминов А и Е. Молодые побеги нужно обдать кипятком и добавить в суп или салат. Однако людям с тромбозами, варикозом и густой кровью стоит быть осторожнее — растение обладает сильной кровоостанавливающей активностью.