Врач перечислила полезные для здоровья дачные сорняки

Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник могут быть полезнее импортных добавок и лекарств, рассказала томский врач-натуротерапевт Наталия Деева. Как пишет Вслух.ру, эти растения помогают при анемии, болезнях суставов и выпадении волос.
Особое внимание специалист уделила крапиве, назвав ее лидером по содержанию железа, витаминов А и Е. Молодые побеги нужно обдать кипятком и добавить в суп или салат. Однако людям с тромбозами, варикозом и густой кровью стоит быть осторожнее — растение обладает сильной кровоостанавливающей активностью.
Остальные травы из пятерки, по словам врача, безопасны для всех.
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