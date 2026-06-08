HR-эксперт рассказала о клише, которые надо перестать использовать в резюме

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Стандартные клише в резюме — «стрессоустойчивость», «многозадачность», «командный игрок» — окончательно устарели, на смену им пришли навыки глубокой концентрации, работы с ИИ и экологичности общения, заявила директор по персоналу КГ «Прогресс» Екатерина Зеленкова.
«Концепция многозадачности сейчас признана неэффективной: когда человек распыляется на несколько дел, результат получается поверхностным. На смену пришел навык глубокой концентрации. Умение автоматизировать работу с помощью ИИ экономит время и делает сотрудника ценным. Классическое “командный игрок” трансформировалось в “экологичность взаимодействия” — уважение чужого фокуса внимания и бережная обратная связь», — пояснила Зеленкова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, перфекционизм тоже уходит в прошлое: сейчас ценятся умение качественно закрывать задачи в оптимальные сроки. Личные качества вроде «коммуникабельности» и «стрессоустойчивости» трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, добавила Зеленкова.