HR-эксперт рассказала о клише, которые надо перестать использовать в резюме

«Концепция многозадачности сейчас признана неэффективной: когда человек распыляется на несколько дел, результат получается поверхностным. На смену пришел навык глубокой концентрации. Умение автоматизировать работу с помощью ИИ экономит время и делает сотрудника ценным. Классическое “командный игрок” трансформировалось в “экологичность взаимодействия” — уважение чужого фокуса внимания и бережная обратная связь», — пояснила Зеленкова в беседе с «Газетой.Ru».