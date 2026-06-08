Шесть новых кластеров «Профессионалитета» откроют в Нижегородской области

В 2027 году в Нижегородской области откроют шесть новых кластеров проекта «Профессионалитет» (в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»). Из почти 400 заявок в Минпросвещения РФ поддержку получили лишь 95 — в том числе региональные, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.