Шесть новых кластеров «Профессионалитета» откроют в Нижегородской области

В 2027 году в Нижегородской области откроют шесть новых кластеров проекта «Профессионалитет» (в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети»). Из почти 400 заявок в Минпросвещения РФ поддержку получили лишь 95 — в том числе региональные, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект даёт перспективы студентам, педагогам и предприятиям, помогает обновлять учебные пространства и упрощать выпускникам переход на работу. С учётом действующих и запланированных площадок в регионе будет 25 кластеров.
Среди новых — педагогический кластер в Нижегородском губернском колледже (шесть направлений, включая дошкольное и коррекционное образование) и медицинский на базе Нижегородского медицинского колледжа (подготовка специалистов общей практики, лаборантов, стоматологов, медсестёр; участвуют Арзамасский медколледж и 24 организации здравоохранения).
Также одобрены кластеры: топливно‑энергетический (подготовка сварщиков, слесарей, специалистов по эксплуатации станций и водоснабжению), судостроительный (девять специальностей — от судостроителей до операторов станков), сельского хозяйства (переработка продукции, контроль качества, производство масел и жиров) и радиоэлектронной отрасли (управление ПО, эксплуатация информационных систем, обслуживание авиаоборудования).
Замгубернатора Андрей Чечерин связал проект с целями госразвития — технологической независимостью и лидерством страны. Министр образования региона Михаил Пучков подчеркнул, что программы формируют сами работодатели — студенты осваивают востребованные навыки.
Нацпроект «Молодёжь и дети» (с 2025 года) включает девять федеральных инициатив, среди которых «Профессионалитет».