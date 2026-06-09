Бибисара Асаубаева вышла в лидеры мирового шахматного сезона

После яркой победы на престижном турнире Norway Chess Women 2026 она поднялась на первое место в общем зачёте FIDE Women’s Circuit 2026−2027 — одной из главных квалификационных серий в борьбе за шахматную корону.
Для казахстанских болельщиков это не просто очередное достижение. Лидерство в FIDE Women’s Circuit означает, что Асаубаева находится в числе главных претенденток на участие в будущих турнирах претенденток, где разыгрывается право сразиться за титул чемпионки мира.
Победа, которая изменила расклад.
Решающим фактором стала успешная игра Бибисары на Norway Chess Women 2026 — одном из самых престижных турниров женского календаря. Именно этот результат позволил казахстанке выйти на первое место в обновлённом рейтинге серии.
Вслед за Асаубаевой в зачёте расположились представительницы шахматных держав — китаянка Чжу Цзиньэр и индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу. Конкуренция в нынешнем цикле остаётся крайне высокой, однако именно казахстанка сейчас задаёт темп всей гонке.
Казахстан всё громче звучит на мировой шахматной карте.
Последние годы Казахстан уверенно укрепляет позиции в мировых шахматах, а Бибисара Асаубаева остаётся одной из главных звёзд этого поколения. Несмотря на молодой возраст, она уже не раз доказывала способность бороться с сильнейшими шахматистками планеты и выигрывать крупнейшие международные соревнования.
Выход на первое место в FIDE Women’s Circuit подтверждает, что успехи казахстанки — не случайность, а результат стабильной игры на самом высоком уровне.
Кто лидирует у мужчин.
Интересно, что в открытом зачёте FIDE Circuit 2026−2027 лидерство сохраняет узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов. Вторую строчку занимает его соотечественник Жавохир Синдаров, а третьим идёт американский супергроссмейстер Фабиано Каруана.
Таким образом, шахматная карта мира продолжает меняться, а представители Центральной Азии всё увереннее конкурируют с признанными лидерами мировых шахмат.
Почему это важно.
FIDE Circuit считается одним из ключевых путей отбора в турниры претендентов. По итогам цикла лучшие шахматисты и шахматистки получают шанс побороться за право сыграть матч за мировое первенство.
Для Бибисары Асаубаевой лидерство в рейтинге — это не только престижный статус, но и серьёзная заявка на участие в главных шахматных событиях ближайших лет. Если казахстанка сохранит нынешний темп, её путь к борьбе за мировую корону станет значительно короче.