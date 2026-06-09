Бибисара Асаубаева вышла в лидеры мирового шахматного сезона

Для Бибисары Асаубаевой лидерство в рейтинге — это не только престижный статус, но и серьёзная заявка на участие в главных шахматных событиях ближайших лет. Если казахстанка сохранит нынешний темп, её путь к борьбе за мировую корону станет значительно короче.