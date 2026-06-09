Гуров: из-за внешнего давления российское общество только сплачивается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Российское общество только сплачивается на фоне проявления внешнего давления. Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ выразил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«Вы знаете, на нас [внешне] давят. И как только давление появляется, наши люди сплачиваются. И это очень важно в рамках всей нашей деятельности. Мы же работаем с воспитанием, мы же работаем с как раз ценностями, с возможностью объяснить каждому молодому человеку, что важно для него, для его Родины, как соотносятся его цели и цели государственные», — сказал Гуров, комментируя вопрос про патриотизм среди молодежи.
Он подчеркнул, что у молодых людей и государства одни цели: «Мы хотим развиваться, мы хотим быть успешными, мы хотим, чтобы все идеи, проекты, они реализовывались и получались у нас. Поэтому здесь задача молодежной политики — обеспечить синхронность, чтобы любой молодой человек, рождаясь в России, по мере своего взросления понимал, что Россия — страна возможностей и у него есть способность социального роста, способность и возможность учиться, развиваться, познавать что-то новое и создавать».
По мнению Гурова, патриотом страны может считаться тот человек, который хочет жить в ней, развиваться, который понимает, что «страна его поддерживает, сообщество его поддерживает, и он, принадлежа к этому сообществу, реализует все те свои задумки в правильном месте».
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в ПМЭФ участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.