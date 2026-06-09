Гуров: из-за внешнего давления российское общество только сплачивается

«Вы знаете, на нас [внешне] давят. И как только давление появляется, наши люди сплачиваются. И это очень важно в рамках всей нашей деятельности. Мы же работаем с воспитанием, мы же работаем с как раз ценностями, с возможностью объяснить каждому молодому человеку, что важно для него, для его Родины, как соотносятся его цели и цели государственные», — сказал Гуров, комментируя вопрос про патриотизм среди молодежи.