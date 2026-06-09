Дизайнер Скороходова: летом 2026 года в тренде минималистичные купальники

Говоря о летнем отдыхе, эксперты не устают напоминать о солнцезащитных средствах. В контексте загара часто говорят о двух типах лучей — UVA и UVB. UVB быстрее напоминают о себе ожогом: кожа краснеет, болит, шелушится. UVA действуют менее заметно, но глубже проникают в кожу и участвуют в фотостарении — пигментации, сухости, морщинах, потере упругости. Поэтому на солнцезащитных средствах важна не только цифра SPF, но и защита широкого спектра: от UVA и UVB, пишет RT.