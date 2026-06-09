Шалабаев проверил благоустройство территорий в Сормовском и Ленинском районах Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства двух территорий в Сормовском и Ленинском районах. Об этом глава города сообщил в своем макс-канале.
Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Рабочий визит Юрия Шалабаева начался с Сормовского района, где рядом с ЖК «Корабли» создают новую зону отдыха с дорожками, освещением, универсальной спортивной площадкой, качелями и зелеными насаждениями.
«Хоть я и был с рабочим визитом, но гулять там уже очень приятно. Жду вместе с сормовичами скорейшего окончания работ, о чем сегодня во время проверки заверил подрядчик», — отметил Шалабаев.
Еще одно многофункциональное пространство — на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Здесь появятся спортплощадки, теннисные столы, беговые и велодорожки, качели, лавочки, деревья. Работы ведутся согласно графику.
«Не упускайте возможность изменить свой район к лучшему! Присоединяйтесь к более чем 150 тысячам нижегородцев, которые уже проголосовали за преображение пространств в следующем году. Сделать это просто и удобно на сайте: zagorodsreda.gosuslugi.ru», — резюмировал глава города.
Напомним, что Шалабаев посетил две спортивные площадки в Канавинском и Ленинском районах.