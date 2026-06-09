Госдума одобрила второй пакет мер против телефонных и интернет-мошенников

В России вводят 20 новых мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Госдума единогласно приняла соответствующий закон, который прошёл второе и третье чтения, передаёт «Российская газета». Документ был смягчён депутатами, чтобы не создавать неудобств для граждан.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что первый комплекс мер, принятый год назад, уже показал свою эффективность. За первые четыре месяца 2023 года число преступлений с использованием инфотехнологий снизилось более чем на 30%. Однако мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, поэтому новые меры необходимы.
Основные положения нового закона:
1. Самозапрет на международные звонки: Абоненты смогут самостоятельно ограничивать входящие международные вызовы, чтобы избежать звонков из недружественных стран.
2. Защита детей: Родители смогут уведомлять операторов связи об использовании ребенком сим-карты. Операторы обязаны будут включать дополнительные меры защиты, такие как фильтрация трафика и запрет на регистрацию на ресурсах с возрастными ограничениями.
3. Ограничение на количество банковских карт: Физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт. Это направлено на борьбу с дропперами, которые помогают мошенникам создавать счета для обмана граждан.
4. Запрет на расторжение договора связи: В течение 90 дней после получения сим-карты ее нельзя будет быстро перерегистрировать на другого человека.
5. База IMEI-кодов: Создание базы данных IMEI-кодов позволит блокировать или полностью отключать телефоны, используемые для атак.
6. «Красная кнопка» на «Госуслугах»: На платформе появится функция, позволяющая сообщить о подозрительных действиях. Это запустит период охлаждения для всех значимых операций.
7. Механизм возмещения ущерба: Банки и операторы связи будут обязаны компенсировать ущерб, если не выполнят меры по противодействию мошенничеству.
8. Задержка переводов: Банки смогут задерживать подтвержденные клиентом переводы на срок до шести часов. Это касается случаев, когда операция была приостановлена как подозрительная.
9. Ограничение массовых обзвонов: Массовые обзвоны граждан будут разрешены только с предварительного согласия абонента. Исключение составляют случаи, когда это требуется по закону.
При этом, в ходе рассмотрения во втором чтении депутаты существенно скорректировали и смягчили правительственную инициативу:
Исключено требование подтверждать операции через мессенджер «Макс».
Убрано положение об обязательном указании ИНН при открытии счета.
Отменена норма о регистрации на ключевых интернет-платформах только с российской электронной почтой.
Удалено ограничение на количество карт в одном банке (ранее было не более пяти).
Эти меры направлены на усиление защиты граждан от мошенников, сохраняя при этом баланс между безопасностью и удобством использования услуг. Закон вступит в силу после официального опубликования.