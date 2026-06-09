Госдума одобрила второй пакет мер против телефонных и интернет-мошенников

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что первый комплекс мер, принятый год назад, уже показал свою эффективность. За первые четыре месяца 2023 года число преступлений с использованием инфотехнологий снизилось более чем на 30%. Однако мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, поэтому новые меры необходимы.