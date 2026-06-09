В Чунском округе Приангарья отремонтируют дорогу Тайшет — Чуна — Братск

На участке с 101-го по 108-й км в прошлом году начали ремонт: восстановили земляное полотно, заменили слабый грунт, обустроили остановочные пункты, приступили к укладке асфальта. Работы завершат в этом году. Для повышения безопасности у рабочего поселка Лесогорск установят барьерное ограждение, сигнальные столбики, обновят разметку пешеходного перехода и сделают заездные карманы. Кроме того, в Братском районе проведут восстановление изношенного верхнего слоя на участке с 243,6 по 246,6 километр.