В Чунском округе Приангарья отремонтируют дорогу Тайшет — Чуна — Братск

Два участка автодороги Тайшет — Чуна — Братск в Иркутской области отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Общая протяженность объектов составляет 14,17 км. На участке с 82-го по 89-й километр идет реконструкция: восстановлена ось трассы, устроено земляное полотно, заменены пучинистые грунты, укреплены кюветы, переустроены семь водопропускных труб, проведена реконструкция трех мостовых переходов. Специалисты уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и установят знаки.
На участке с 101-го по 108-й км в прошлом году начали ремонт: восстановили земляное полотно, заменили слабый грунт, обустроили остановочные пункты, приступили к укладке асфальта. Работы завершат в этом году. Для повышения безопасности у рабочего поселка Лесогорск установят барьерное ограждение, сигнальные столбики, обновят разметку пешеходного перехода и сделают заездные карманы. Кроме того, в Братском районе проведут восстановление изношенного верхнего слоя на участке с 243,6 по 246,6 километр.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.