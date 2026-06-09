Какой сегодня праздник: Всемирный день мороженого

Всемирный день мороженого посвящён одному из самых популярных десертов в мире и призван подарить радость любителям мороженого всех возрастов. Дата 10 июня выбрана не случайно: считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого. В Древнем Китае (III тысячелетие до н. э.) знатные жители угощались прохладительными блюдами из льда, снега и фруктов; позже появился рецепт смеси молока и льда (рецепт, кстати, хранили в секрете). Жители Древней Греции, Рима, Персии употребляли замороженные фруктовые десерты и соки. По легенде в XIII-XIV веках Марко Поло привёз рецепт мороженого из Азии в Европу. Самый популярный вкус мороженого в мире — ваниль. А самое дорогое мороженое — Byakuya (Япония), порция стоит около 6700 долларов. В состав входят: сыр Пармиджано‑Реджано, паста сакэ касу, белый трюфель, съедобное сусальное золото. Каждый россиянин съедает около 4 кг в год.