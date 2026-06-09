Какой сегодня праздник: Всемирный день мороженого

Всемирный день мороженого посвящён одному из самых популярных десертов в мире и призван подарить радость любителям мороженого всех возрастов. Дата 10 июня выбрана не случайно: считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи мороженого. В Древнем Китае (III тысячелетие до н. э.) знатные жители угощались прохладительными блюдами из льда, снега и фруктов; позже появился рецепт смеси молока и льда (рецепт, кстати, хранили в секрете). Жители Древней Греции, Рима, Персии употребляли замороженные фруктовые десерты и соки. По легенде в XIII-XIV веках Марко Поло привёз рецепт мороженого из Азии в Европу. Самый популярный вкус мороженого в мире — ваниль. А самое дорогое мороженое — Byakuya (Япония), порция стоит около 6700 долларов. В состав входят: сыр Пармиджано‑Реджано, паста сакэ касу, белый трюфель, съедобное сусальное золото. Каждый россиянин съедает около 4 кг в год.
День киностудии «Союзмультфильм» отмечают ежегодно 10 июня в день ее основания. Киностудия была основана 10 июня 1936 года под первоначальным названием «Союздетмультфильм». В нее вошли малые анимационные коллективы киностудий «Мосфильм», «Совкино» и «Межрабпомфильм». 20 августа 1937 года студию переименовали в «Союзмультфильм». Первые мультфильмы были чёрно‑белыми, создавались в стиле, напоминающем ранние работы Диснея, с преобладанием героев‑животных. Уже в 1938 году студия начала выпускать цветные анимационные ленты. Золотым веком считаются 1960−1980‑е гг. Это был расцвет авторской анимации и появление культовых серий и персонажей — «Ну, погоди!», «Винни‑Пух», «Крокодил Гена и Чебурашка», «Ёжик в тумане» и многих других. За годы работы студия выпустила свыше 1500 анимационных фильмов.
День шариковой ручки отмечают ежегодно 10 июня в честь даты, когда в США был запатентован этот пишущий инструмент. В 1931 году Ласло Биро, работая журналистом, столкнулся с неудобствами перьевых ручек: они протекали, долго сохли и требовали частой заправки. Летом 1938 года он вместе с братом-химиком Георгием Биро разработал прототип шариковой ручки: резервуар с густой быстросохнущей краской (похожей на типографскую) и металлический шарик на конце, который при вращении оставлял ровный след на бумаге. В Венгрии был оформлен патент. В Советском Союзе шариковые ручки появились значительно позже: массовое распространение началось лишь в конце 1960‑х годов. Поначалу их использование в школах ограничивали: считалось, что для выработки красивого почерка детям нужно писать перьевыми ручками. К 1970‑м годам шариковые ручки стали привычным канцелярским товаром.