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Суд Петербурга запретил фильм с Тимоти Шаламе из-за пропаганды ЛГБТ-отношений*

Суд Петербурга запретил распространие информации о фильме «Назови меня своим именем» в России.

Источник: Комсомольская правда

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России сайты с данными о фильме «Назови меня своим именем», где показаны ЛГБТ-отношения*. Как известно, одну из главных ролей в картине сыграл знаменитый американо-французский актер Тимоти Шаламе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«На указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям* и направленная на изменение негативного отношения к ним на положительное путем навязывания сведений», — указано в публикации.

Как отметили в суде, под запретом также оказались фильмы «С любовью, Саймон» и «Убей своих любимых». В них тоже демонстрируются сцены с парами нетрадиционной ориентации*.

Напомним, что в марте 2024 года Министерство юстиции России внесло в список запрещенных и ликвидированных организаций международное движение ЛГБТ*. Также в этот перечень попали структуры, связанные с данным движением.

* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.