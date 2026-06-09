Суд Петербурга запретил фильм с Тимоти Шаламе из-за пропаганды ЛГБТ-отношений*

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России сайты с данными о фильме «Назови меня своим именем», где показаны ЛГБТ-отношения*. Как известно, одну из главных ролей в картине сыграл знаменитый американо-французский актер Тимоти Шаламе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.