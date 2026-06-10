Ландескуг первым завоевал «Билл Мастертон трофи» и приз Марка Мессье

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Габриэль Ландескуг стал обладателем двух индивидуальных наград по итогам сезона-2025/26 — «Билл Мастертон трофи» и приза Марка Мессье. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Билл Мастертон трофи» вручается хоккеистам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Обладателем приза Марка Мессье становится игрок, который демонстрирует выдающиеся лидерские качества в своей команде как на льду, так и вне игровой площадки, а также играет значимую роль в развитии хоккея в своем сообществе.
Ландескуг стал первым в истории игроком, выигравшим сразу две эти награды. На «Билл Мастертон трофи» он был номинирован за упорство в возвращении на лед после тяжелой травмы. Капитан «Колорадо» перенес операцию на колене в 2022 году — сразу после завоевания Кубка Стэнли. После этого он пропустил три сезона и принял участие в игре НХЛ только в октябре 2025 года. В текущем сезоне швед провел 60 матчей в регулярном чемпионате, набрав 35 (14 голов + 21 результативная передача) очков. В плей-офф на его счету 11 (6 + 5) очков в 13 играх, «Колорадо», ставший победителем регулярного чемпионата, проиграл в финале Западной конференции «Вегасу» (0−4 в серии). Кроме того, форвард принимал участие в Олимпийских играх в Италии, на которых сборная Швеции в четвертьфинале в овертайме уступила будущему победителю — команде США.
За пределами льда Ландескуг принимал участие в нескольких благотворительных мероприятиях и оказывал поддержку многочисленным фондам в штате Колорадо.
Шведский нападающий на протяжении всей карьеры в НХЛ выступает за «Колорадо», который выбрал его на драфте 2011 года под общим вторым номером. В сезоне-2011/12 Ландескуг получил «Колдер трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. В составе сборной Швеции он дважды становился чемпионом мира.
«Билл Мастертон трофи» вручается с сезона-1967/68. В прошлом году его обладателем стал хоккеист «Коламбуса» Шон Монахан. Российские хоккеисты не выигрывали данную награду, в этом сезоне «Вашингтон» выдвигал на нее Александра Овечкина. Приз Марка Мессье впервые был вручен в сезоне-2006/07 и сначала был ежемесячным, победителя определяет сам шестикратный обладатель Кубка Стэнли. По итогам прошлого сезона его обладателем стал Овечкин.