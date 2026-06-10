Ландескуг первым завоевал «Билл Мастертон трофи» и приз Марка Мессье

Ландескуг стал первым в истории игроком, выигравшим сразу две эти награды. На «Билл Мастертон трофи» он был номинирован за упорство в возвращении на лед после тяжелой травмы. Капитан «Колорадо» перенес операцию на колене в 2022 году — сразу после завоевания Кубка Стэнли. После этого он пропустил три сезона и принял участие в игре НХЛ только в октябре 2025 года. В текущем сезоне швед провел 60 матчей в регулярном чемпионате, набрав 35 (14 голов + 21 результативная передача) очков. В плей-офф на его счету 11 (6 + 5) очков в 13 играх, «Колорадо», ставший победителем регулярного чемпионата, проиграл в финале Западной конференции «Вегасу» (0−4 в серии). Кроме того, форвард принимал участие в Олимпийских играх в Италии, на которых сборная Швеции в четвертьфинале в овертайме уступила будущему победителю — команде США.