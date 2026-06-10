В Хабаровске суд наказал участницу домового чата за клевету на соседа

Жительница Хабаровска проиграла суд из-за сообщений в общем чате соседей. Суд обязал её выплатить компенсацию и публично опровергнуть свои слова, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«Хабаровский районный суд Хабаровского края обязал участницу домового чата в одном из мессенджеров опровергнуть порочащие сведения и выплатить компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении.
Хабаровский районный суд Хабаровского края частично удовлетворил исковые требования истца М. к ответчице Т. о защите чести и достоинства.
Истец и ответчик— соседи, состоящие в одном групповом чате. 19 мая 2025 года Т. написала в чат сообщения, в которых обвиняла М. в серьёзных проступках: краже стройматериалов, незаконном подключении к сетям и жестоком обращении с животными. Кроме того, она использовала в его адрес нецензурную брань и оскорбления. Эти сообщения увидели 44 участника чата.
Лингвистическая экспертиза подтвердила, что спорные фразы носят оскорбительный характер, выражены в неприличной и социально неприемлемой манере и направлены на дискредитацию истца. Поскольку ответчица не представила доказательств, подтверждающих достоверность распространённых утверждений о фактах, суд признал сведения, изложенные в чате, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство М.
Суд возложил на Т. обязанность в течение пяти дней с момента вступления решения в законную силу опубликовать опровержение в том же групповом чате. Кроме того, с ответчицы в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. В остальной части требований (истец просил взыскать 150 000 рублей) отказано.
Решение суда вступило в законную силу.