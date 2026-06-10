В Хабаровске суд наказал участницу домового чата за клевету на соседа

Истец и ответчик— соседи, состоящие в одном групповом чате. 19 мая 2025 года Т. написала в чат сообщения, в которых обвиняла М. в серьёзных проступках: краже стройматериалов, незаконном подключении к сетям и жестоком обращении с животными. Кроме того, она использовала в его адрес нецензурную брань и оскорбления. Эти сообщения увидели 44 участника чата.