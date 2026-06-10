В апартаментах теперь можно: В ГД раскрыли главную новость 2026 года о правилах временной регистрации

Ранее депутат Александр Якубовский заявил, что если гражданин России находится не по месту постоянной регистрации более 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию. Однако штраф за нарушение этого правила (ст. 19.15.1 КоАП) применяется не всегда. Парламентарий указал на важное примечание: человек освобождается от ответственности, если живёт без регистрации у собственника или нанимателя жилья, который сам зарегистрирован в этом помещении, и приходится ему близким родственником.