В Перми на День города 12 июня перекроют центр и изменят маршруты автобусов

Движение общественного транспорта изменится из-за перекрытия дорог в День города 12 июня, сообщил мэр города Эдуард Соснин.
Перекрытия дорог.
С 09:00 до 23:00 будет закрыта улица Ленина;
С 09:00 ДО 00:00 будут закрытыулицы Окулова и Осинская;
С 18:00 до 01:00 будет закрыта улица Монастырская (движение общественного транспорта сохранится);
С 18:30 до 23:30 будет закрыта улица Петропавловская;
С 18:00 до 01:00 перекроют проезд от улицы Борцов Революции до улицы 2-я Камская;
С 23:00 до 00:00 закроют Коммунальный мост.
Изменения движения общественного транспорта.
Из-за закрытия участка улицы Ленина автобусы № 10, 14, 33, 50, 52, 60, 81 направят в объезд по улицам Попова, Екатерининской, Луначарского и Куйбышева. Автобусы № 7 и 41 будут следовать до улицы Попова.
Автобусы № 1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 74, 77, 78, 81 и трамваи № 4, 5, 7, 12 будут работать дольше.
От сквера Решетникова автобусы № 3 и 51 поедут в Индустриальный район и микрорайон Владимирский.
От улицы Попова автобусы № 2, 6, 15, 20, 53, 60 направятся в правобережную часть города.
От Театра-Театра автобусы № 14, 10, 50, 81 поедут в Мотовилихинский и Свердловский районы.
От «Универсама» автобусы № 1 и 74 — в Мотовилихинский и Свердловский районы.
От Центрального рынка и автовокзала автобусы № 1, 3, 32, 36, 67, 77, 78 — в Мотовилихинский, Свердловский, Индустриальный и Орджоникидзевский районы.
От улицы Борчанинова трамваи № 5, 7, 12 — в Мотовилихинский, Свердловский и Индустриальный районы.
Для того, чтобы выйти с набережной после салюта, можно воспользоваться подземным переходом на улице Попова и лестницей на Соборную площадь.
Также в городе будет работать ночная электричка.