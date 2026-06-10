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Школьники из Китая провели выпускной на крыше красноярской мэрии

Китайские школьники завершили в Красноярске курс по изучению русского языка. Церемонию в честь окончания курса для них провели на крыше.

Китайские школьники завершили в Красноярске курс по изучению русского языка. Церемонию в честь окончания курса для них провели на крыше городской администрации. Заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева вручила юным гостям из КНР дипломы. Ученики, которые провели в Красноярске семь дней, успели осмотреть его знаковые места, познакомиться с историей, а теперь увидели краевой центр с высоты. Домой китайские школьники, как они сами рассказали, кроме впечатлений от гостеприимства красноярцев и великого Енисея увезут матрешек и шоколадки. Напомним, красноярский лицей № 1 заключил соглашению о сотрудничестве с Чанчуньской школой иностранных языков.