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Президент на шесть лет продлил полномочия главного волгоградского судьи

Председателем Волгоградского областного суда остается Алексей Глухов.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин указом от 9 июня продлил на второй шестилетний срок полномочия председателя Волгоградского областного суда Алексея Глухова.

В судебной системе Алексей Глухов работает более 20 лет, общий же стаж в юридической сфере — уже 33 года. Председателем Волгоградского облсуда стал в июне 2020 года. До этого работал судьей и председателем в Тракторозаводском, Красноармейским и Центральным райсудах Волгограда, Первом кассационном суде.

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