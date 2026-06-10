Президент на шесть лет продлил полномочия главного волгоградского судьи

В судебной системе Алексей Глухов работает более 20 лет, общий же стаж в юридической сфере — уже 33 года. Председателем Волгоградского облсуда стал в июне 2020 года. До этого работал судьей и председателем в Тракторозаводском, Красноармейским и Центральным райсудах Волгограда, Первом кассационном суде.