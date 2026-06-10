«Молод душой». Ветеран Александр Медков отметил 100-летие в Волгограде

7 июня прославленный волгоградский фронтовик, полковник в отставке Александр Васильевич Медков отметил 100 лет со дня рождения. Это был большой праздник для всех, кто знает этого удивительного человека.
Вслед за отцом.
За плечами — жизнь, о которой можно снимать фильмы. Александр Васильевич Медков родился в станице Обливской Ростовской области 7 июня 1926 г. В начале войны Саша, на тот момент ещё подросток, трудился на мельнице, заменив отца, ушедшего на фронт.
А в 1943-м 17-летний юноша сам отправился на войну. Он служил на спецпоезде, под обстрелами восстанавливал разрушенные железные дороги, обеспечивал связь.
Зимой 1944 г. под Кривым Рогом, участвуя в освобождении Украины в составе 3-го Украинского фронта, Александр Васильевич был тяжело ранен. К ранению прибавилось сильное обморожение: во время боевых действий он провалился в промоину у моста и долгое время пролежал в ледяной воде. Но, к счастью, выжил!
День Победы Александр Медков встречал в госпитале в Майкопе. А перед выпиской врач дал юному Александру совет: «Занимайся физкультурой, иначе не выживешь».
Эти слова Александр Медков запомнил на всю жизнь. Тренироваться начал сразу же после выписки. Уже через несколько лет, заметно окрепнув, занял третье место на соревнованиях Закавказского военного округа по выжиманию пудовых гирь.
После войны Александр Медков отучился в снайперской школе, затем окончил Бакинское военное пехотное училище. Служил в Иране, Китае и Корее.
После того как вышел в отставку в звании полковника, Александр Васильевич трудился энергетиком на крупных электростанциях, в том числе на Запорожской АЭС. В Волгоград ветеран переехал в 2008 году.
«Мощнейший мотиватор».
Спорт стал неотъемлемой частью жизни ветерана. Медков регулярно выступал на соревнованиях по гиревому спорту, борьбе и гимнастике.
Трудно поверить, но по сей день фронтовик тренируется с восьмикилограммовыми гантелями, участвует в забегах и марафонах, регулярно преодолевает по 10−12 километров скандинавской ходьбой, пешком поднимается на девятый этаж.
Список достижений Александра Васильевича впечатляет: он стал старейшим участником акции «Забег. РФ» в 2026 г. С палками постоянный участник марафона преодолел дистанцию в 5 км за 1:11:00. Его называют «мощнейшим мотиватором всей беговой тусовки Волгограда». Он всегда обращается к спортсменам с зажигательной речью и подбадривает их.
Сегодня Александр Васильевич Медков — активный участник ветеранского движения Волгоградской области, член Советской районной организации ветеранов, руководитель секции участников Великой Отечественной войны. Он постоянный гость патриотических акций, молодёжных форумов и Уроков мужества.
Увлекается уважаемый человек и художественной самодеятельностью — он играет на ложках и поёт в хоре при ДК им. Гагарина. И в день юбилея, принимая поздравления в музее-панораме «Сталинградская битва», Александр Васильевич удивил гостей танцем и игрой на ложках. Так что имеет полное право пропагандировать для молодёжи здоровый образ жизни, что он и делает в волгоградских школах.
В мае 2025 г. Александр Медков прославился на всю страну: он стал участником спецвыпуска передачи Андрея Малахова «Песни от всей души», посвящённого Великой Победе. Вместе со Львом Лещенко ветеран исполнил песню «Вечер на рейде», а в дуэте с солисткой областной филармонии Натальей Долгалёвой — «Калинку». Энергичному дуэту зрители аплодировали стоя, скандируя «Молодцы!».
«Мне исполняется сто лет, а я молод душой, бодр и полон сил благодаря спорту! — обратился на юбилее Александр Васильевич к волгоградцам. — Равняйтесь на меня, занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!».
Редакция «АиФ» — Нижнее Поволжье" от всей души поздравляет Александра Васильевича с вековым юбилеем и желает крепкого здоровья, оптимизма и неисчерпаемой энергии.