«Молод душой». Ветеран Александр Медков отметил 100-летие в Волгограде

Увлекается уважаемый человек и художественной самодеятельностью — он играет на ложках и поёт в хоре при ДК им. Гагарина. И в день юбилея, принимая поздравления в музее-панораме «Сталинградская битва», Александр Васильевич удивил гостей танцем и игрой на ложках. Так что имеет полное право пропагандировать для молодёжи здоровый образ жизни, что он и делает в волгоградских школах.