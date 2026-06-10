Белорус сжег дотла чужую машину, когда хотел поехать к другу в соседнюю деревню

В Круглянском районе угнанная машина сгорела в результате жесткого ДТП. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
В жесткую аварию попала Peugeot 405. В милицию позвонил автовладелец, у которого ночью пропала иномарка.
Вскоре авто обнаружили недалеко от соседней деревни, примерно в четырех километрах от места угона. Кто-то врезался в опору линии электропередач, после чего машина загорелась.
На месте угона эксперты нашли след от обуви. Судебная трасологическая экспертиза установила совпадение следов с подошвой кроссовка подозреваемого.
Выяснилось, что угон совершил 38-летний житель одного из агрогородков Круглянского района. Ночью пьяный фигурант воспользовался открытым салоном и оставленными в замке зажигания ключами, чтобы угнать авто. Он хотел поехать к другу в соседнюю деревню, но по дороге врезался в столб, после чего машина загорелась. После пожара иномарка восстановлению не подлежит. Сам горе-водитель остался невредим.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ранее фигурант уже угонял чужой авто.
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