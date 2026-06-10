Белорус сжег дотла чужую машину, когда хотел поехать к другу в соседнюю деревню

Выяснилось, что угон совершил 38-летний житель одного из агрогородков Круглянского района. Ночью пьяный фигурант воспользовался открытым салоном и оставленными в замке зажигания ключами, чтобы угнать авто. Он хотел поехать к другу в соседнюю деревню, но по дороге врезался в столб, после чего машина загорелась. После пожара иномарка восстановлению не подлежит. Сам горе-водитель остался невредим.