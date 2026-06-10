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В Новосибирске планируют повысить стоимость проезда в транспорте в конце года

Тариф могут пересмотреть с учетом инфляции и затрат перевозчиков.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске в конце 2026 года планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

По словам специалиста, решение о корректировке тарифа традиционно принимается в конце года, когда перевозчики представляют свои расчёты и обосновывают расходы.

Он отметил, что при установлении стоимости учитывается уровень инфляции и необходимость покрытия текущих затрат транспортных предприятий.

— Учитывая, какая в стране инфляция, хоть она и замедлилась, на ее уровень минимум будем повышать, — пояснил Михаил Никулин в прямом эфире «Новосибирских новостей» 10 июня.

Также он добавил, что тариф в городе пересматривается не чаще одного раза в год. Последние изменения приходились на конец декабря, аналогичное повышение возможно и в этом году.