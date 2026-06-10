Путин удостоил наград троих волгоградцев

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий награжден грамотой исполнительный директор реготделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Волгоградской области Андрей Орешкин.