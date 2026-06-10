Нижегородские бадминтонистки завоевали медали на соревнованиях «Белые ночи». По итогам состязаний взрослых спортсменов, встречавшихся в Гатчине, трижды поднималась на пьедестал Анастасия Головко.
В одиночном разряде у неё золото, в женском парном и смешанном парном — бронза. На турнире женских дуэтов Анастасия разделила медальный успех с нашей Полиной Ермоленко, а в миксте напарником был Егор Брагин из Подмосковья. В одиночном разряде третье место, наряду с Мариной Янбаевой из Беларуси, заняла Ксения Николаенко. Девчата представляют СШОР по бадминтону Нижнего Новгорода.
Спортсменки из столицы Приволжья отличились и на юношеских соревнованиях «Белые ночи», тоже проходивших в Гатчине. В категории до 17 лет золото добыла Варвара Евгенова — в смешанном парном разряде. Она же и Ксения Николаенко победили как пара в категории до 19 лет. Ксения также завоевала золото в смешанной паре. В той же возрастной группе три медали выиграла Полина Ермоленко: серебряную — в женской паре, бронзовые — в одиночном разряде и миксте.