Нижегородские бадминтонистки завоевали медали на соревнованиях «Белые ночи»

Спортсменки из столицы Приволжья отличились и на юношеских соревнованиях «Белые ночи», тоже проходивших в Гатчине. В категории до 17 лет золото добыла Варвара Евгенова — в смешанном парном разряде. Она же и Ксения Николаенко победили как пара в категории до 19 лет. Ксения также завоевала золото в смешанной паре. В той же возрастной группе три медали выиграла Полина Ермоленко: серебряную — в женской паре, бронзовые — в одиночном разряде и миксте.