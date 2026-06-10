СК устанавливает местонахождение 71-летнего Николая Кондратьева из Светлого

безвестном исчезновении 71-летнего жителя Светлого Николая Борисовича Кондратьева.
По предварительным данным, 4 июня 2025 года мужчина ушёл из дома по месту жительства в Светлом. С этого времени сведений о его местонахождении нет.
Приметы разыскиваемого: на вид около 70 лет, рост примерно 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, седая борода.
Был одет: золотая цепочка с крестиком на шее, чёрные носки, резиновые сланцы тёмно-синего цвета, спортивные штаны чёрного цвета, майка синего цвета, футболка тёмно-синего цвета, спортивная кофта с капюшоном на замке чёрного цвета, весенняя куртка тёмно-зелёного цвета на замке, кепка синего цвета.
Следственное управление СК России по Калининградской области просит граждан, располагающих информацией о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, обратиться в Светлогорский межрайонный следственный отдел (Светлогорск, Калининградский проспект, 29) или по телефонам: 8 (40153) 2−22−88, 8 (40153) 2−18−81, 8 (4012) 55−87−65, 02.