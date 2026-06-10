Возле Рыбной деревни в Калининграде начали обустраивать трамвайные остановки

Работы выполняет ООО «Фаворит-Балт» за 38,4 миллиона рублей. Подрядчик обустроит четыре приподнятые платформы с павильонами и ограждениями на остановках трамваев № 3 и № 5 «Рыбная деревня» и «Набережная Ветеранов». Позднее приступят к устройству посадочных площадок рядом с бывшим универсамом «Московский» и Областной филармонией на Багратиона. Работы должны завершить до 17 сентября.