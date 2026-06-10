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Возле Рыбной деревни в Калининграде начали обустраивать трамвайные остановки

Рабочие огородили проезжую часть и сняли часть асфальта.

На улице Октябрьской в Калининграде начали обустраивать новые трамвайные остановки. Специалисты создают посадочные платформы возле Рыбной деревни. Подрядчик начал работы с остановки у супермаркета «Виктория».

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, на улице Октябрьской огородили проезжую часть и сняли асфальт. Рабочие обустраивают основание для посадочной платформы. Пропускная способность дороги в направлении центра в этом месте уменьшилась до одной полосы.

Работы выполняет ООО «Фаворит-Балт» за 38,4 миллиона рублей. Подрядчик обустроит четыре приподнятые платформы с павильонами и ограждениями на остановках трамваев № 3 и № 5 «Рыбная деревня» и «Набережная Ветеранов». Позднее приступят к устройству посадочных площадок рядом с бывшим универсамом «Московский» и Областной филармонией на Багратиона. Работы должны завершить до 17 сентября.

В 2025 году в Калининграде обновили три трамвайных остановочных пункта — «9 Апреля», «Областная больница» и «Историко-художественный музей». Там появились приподнятые платформы и павильоны. Работы выполняла компания «Фаворит-Балт» за 16 миллионов рублей.

Текст и фото: Варвара Макарова.

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