Delfi: в Латвии отменили концерты рэпера Xzibit из-за его выступлений в России

В Латвии отметили концерт американского рэпера Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер) из-за нескольких его выступлений в России в 2025 году. Об этом сообщает портал Delfi.
«После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit не может состояться», — говорится в материале.
Выступление рэпера должно было пройти в Риге в клубе Coyote Fly 19 сентября. Организаторы мероприятия заявили, что уважают решение властей Латвии. При этом они отметили, что в их распоряжении нет информации, указывающей на политический характер концертов Xzibit в России.
Ранее KP.RU сообщал, что в Германии отменили концерт российской певицы Славы. Причиной срыва выступления стало аннулирование визы артистки. Как заявил директор певицы Николай Макаров, это было абсолютно политическое решение.