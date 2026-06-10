Delfi: в Латвии отменили концерты рэпера Xzibit из-за его выступлений в России

Выступление рэпера должно было пройти в Риге в клубе Coyote Fly 19 сентября. Организаторы мероприятия заявили, что уважают решение властей Латвии. При этом они отметили, что в их распоряжении нет информации, указывающей на политический характер концертов Xzibit в России.