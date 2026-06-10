Российские ученые создали из медузы биогель для заживления травм мозга

Применение инновационного состава с источником сероводорода позволило полностью предотвратить гибель животных в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Травма, обычно вызывающая кровоизлияние, отек и гибель клеток, была успешно купирована с демонстрацией более эффективного восстановления тканей.