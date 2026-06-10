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Российские ученые создали из медузы биогель для заживления травм мозга

Ученые ДГТУ создали биогель для восстановления нейронов после черепно-мозговых травм.

Источник: Аргументы и факты

Ученые создали уникальный биогель из азовской медузы корнерот, который успешно заполняет дефекты мозга и восстанавливает нейроны после тяжелых черепно-мозговых травм. Об этом биологи Донского государственного технического университета рассказали сайту MK.ru.

Материалом для пористых матриц послужил коллаген крупных кишечнополостных. Из полученного с помощью уксусной кислоты экстракта сформировали объемные губки, в которые дополнительно добавили тиосульфат натрия для снижения уровня воспаления.

Для проверки терапевтического эффекта исследователи смоделировали тяжелую проникающую черепно-мозговую травму у подопытных мышей путем высверливания отверстия в черепе и нанесения удара. В образовавшуюся полость вводилась созданная матрица с биогелем, после чего дефект кости закрывался специальным воском.

Применение инновационного состава с источником сероводорода позволило полностью предотвратить гибель животных в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. Травма, обычно вызывающая кровоизлияние, отек и гибель клеток, была успешно купирована с демонстрацией более эффективного восстановления тканей.

Оценка биосовместимости подтвердила устойчивость геля к отторжению и его высокий потенциал для регенерации поврежденных структур. Исследователи уверены, что в будущем данная технология станет основой для создания полноценных биоматериалов, помогающих людям с тяжелыми повреждениями головы.

Ранее ученые рассказали о влиянии кошек на течение астмы у детей.