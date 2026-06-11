Полина Диброва раскрыла, почему они с Романом Товстиком не женятся

36-летняя Полина Диброва, известная как бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва, заявила в эфире программы «Звезды сошлись», что она и ее новый партнер, 51-летний Роман Товстик, не спешат с вступлением в брак. Основной причиной этого является продолжающееся судебное разбирательство Романа с его бывшей женой.
В ходе интервью Полина отметила, что текущие юридические процессы необходимо завершить ради благополучия детей. Она подчеркнула, что важные жизненные события, такие как предложение руки и сердца, должны происходить только после урегулирования всех вопросов.
«Сначала нужно получить предложение. Мы терпим и ждем, пока идут суды с бывшей женой. Я надеюсь на благоразумие этой женщины, чтобы дети могли жить в спокойствии. Как только все завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни», — сказала Диброва.
Информация о романе Полины с Романом Товстиком появилась летом прошлого года, одновременно с новостями о ее разводе с Дмитрием Дибровым. После 16 лет совместной жизни Полина решила уйти к бизнесмену, с которым у нее начались отношения незадолго до расставания. Она также переехала в соседний дом, чтобы их трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья — могли продолжать общаться с отцом.
Полина Диброва продолжает акцентировать внимание на важности завершения судебных разбирательств для обеспечения стабильности в жизни их детей. В то время как общественность внимательно следит за развитием их отношений, пара предпочитает сосредоточиться на решении текущих вопросов перед тем, как сделать следующий шаг в личной жизни.