Полина Диброва раскрыла, почему они с Романом Товстиком не женятся

Информация о романе Полины с Романом Товстиком появилась летом прошлого года, одновременно с новостями о ее разводе с Дмитрием Дибровым. После 16 лет совместной жизни Полина решила уйти к бизнесмену, с которым у нее начались отношения незадолго до расставания. Она также переехала в соседний дом, чтобы их трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья — могли продолжать общаться с отцом.