«Подарок из-за границы» оставил хабаровчанку без 43 тысяч рублей

В Хабаровске возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как 35-летняя жительница Индустриального района перевела деньги аферистам, поверив в историю с «подарками из-за рубежа» — сообщает hab.aif.ru.
Как рассказали в полиции, женщина познакомилась в интернете с мужчиной. Переписка быстро стала доверительной, и собеседник сообщил, что якобы хочет отправить ей одежду и украшения в подарок, прислав фотографии «покупок».
По его словам, он проживает за границей и не может самостоятельно оплатить доставку. Затем он направил женщине QR-код, по которому она перешла на страницу переписки с «транспортной компанией».
Там ей сообщили, что отправитель находится за пределами России и не может оплатить пересылку, а оплату якобы можно провести только с российской карты. Для этого прислали реквизиты, которые фактически оказались счётом частного лица.
Не усомнившись в схеме, женщина перевела 43 тысячи рублей, считая, что оплачивает доставку подарков. После этого и «знакомый», и «транспортная компания» перестали выходить на связь.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы», — прокомментировал Андрей Кокорин, начальник УМВД России по г Хабаровску.
В полиции напоминают: истории о «подарках из-за границы» с просьбой оплатить доставку — одна из распространённых мошеннических схем.