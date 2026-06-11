Певица Слава рассказала, что отказалась от алкоголя и пьет таблетки из-за нервов

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — прим. «ВМ») рассказала о своем самочувствии после нервных срывов. В беседе с журналистами артистка заявила, что обходится без помощи психолога, но продолжает медикаментозное лечение.
— Все хорошо, сейчас все замечательно. Пила, конечно, препарат специальный, пью до сих пор. Убрала алкоголь, пью таблетки. Но мне уже хорошо. Вот первые два месяца было тяжело, а сейчас вообще шикарно, — цитирует звезду Super.ru.
До этого исполнительницу заподозрили в воссоединении с бизнесменом Анатолием Данилицким, которого она обвиняла в изменах. Еще в ноябре в эфире программы «Судьба человека» Слава высказывалась о проблемах в отношениях. Возлюбленный не прекратил ей изменять, даже когда столкнулся с проблемами со здоровьем.
В тот же период, по словам Сланевской, ей диагностировали биполярное расстройство. Артистка утверждала, что обратилась к психотерапевту по рекомендации коллеги и подруги Лолиты Милявской.
Кроме того, до этого певица обратилась к советскому и российскому артисту эстрады и писателю-юмористу Евгению Петросяну с призывом заключить с ней брачный союз, поскольку она подходит ему по возрасту.