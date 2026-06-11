Певица Слава рассказала, что отказалась от алкоголя и пьет таблетки из-за нервов

До этого исполнительницу заподозрили в воссоединении с бизнесменом Анатолием Данилицким, которого она обвиняла в изменах. Еще в ноябре в эфире программы «Судьба человека» Слава высказывалась о проблемах в отношениях. Возлюбленный не прекратил ей изменять, даже когда столкнулся с проблемами со здоровьем.