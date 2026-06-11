Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Слава рассказала, что отказалась от алкоголя и пьет таблетки из-за нервов

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — прим. «ВМ») рассказала о своем самочувствии после нервных срывов. В беседе с журналистами артистка заявила, что обходится без помощи психолога, но продолжает медикаментозное лечение.

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — прим. «ВМ») рассказала о своем самочувствии после нервных срывов. В беседе с журналистами артистка заявила, что обходится без помощи психолога, но продолжает медикаментозное лечение.

— Все хорошо, сейчас все замечательно. Пила, конечно, препарат специальный, пью до сих пор. Убрала алкоголь, пью таблетки. Но мне уже хорошо. Вот первые два месяца было тяжело, а сейчас вообще шикарно, — цитирует звезду Super.ru.

До этого исполнительницу заподозрили в воссоединении с бизнесменом Анатолием Данилицким, которого она обвиняла в изменах. Еще в ноябре в эфире программы «Судьба человека» Слава высказывалась о проблемах в отношениях. Возлюбленный не прекратил ей изменять, даже когда столкнулся с проблемами со здоровьем.

В тот же период, по словам Сланевской, ей диагностировали биполярное расстройство. Артистка утверждала, что обратилась к психотерапевту по рекомендации коллеги и подруги Лолиты Милявской.

Кроме того, до этого певица обратилась к советскому и российскому артисту эстрады и писателю-юмористу Евгению Петросяну с призывом заключить с ней брачный союз, поскольку она подходит ему по возрасту.