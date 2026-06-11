Baza: Нашествие акул началось на Дальнем Востоке на фоне «тунцовой лихорадки»

Местные жители сообщают, что возле острова Путятина уже была поймана акула-мако. Еще несколько крупных особей заметили в бухте Триозерье: по словам рыбаков, они преследовали катера. Собеседники Telegram-канала утверждают, что сначала приняли хищников за дельфинов, однако позже предположили, что это были белые акулы.