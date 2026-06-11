Baza: Нашествие акул началось на Дальнем Востоке на фоне «тунцовой лихорадки»

Нашествие акул началось на Дальнем Востоке. Об этом в четверг, 11 июня, пишет Baza.
По данным источника, появление акул у берегов Приморья связывают с аномально большим заходом тунца. Хищники последовали за своей кормовой базой, которая сместилась в регион из-за раннего прогрева поверхностных вод и обилия иваси. Массовый проход этой рыбы через Приморский край, как отмечается, был вызван усилением Цусимского течения.
Местные жители сообщают, что возле острова Путятина уже была поймана акула-мако. Еще несколько крупных особей заметили в бухте Триозерье: по словам рыбаков, они преследовали катера. Собеседники Telegram-канала утверждают, что сначала приняли хищников за дельфинов, однако позже предположили, что это были белые акулы.
Тем временем на Дальнем Востоке продолжается «тунцовая лихорадка». Рыбаки вылавливают крупных тунцов весом до 200 килограммов, а стоимость таких трофеев при перепродаже достигает 100−300 тысяч рублей, уточняется в публикации.
До этого на побережье иранского города Абадан мужчина забрался на спину китовой акулы. Инцидент произошел рядом с буровой платформой в Персидском заливе. Потеряв равновесие, иранец снова сел на акулу, помахал руками, после чего она уплыла.