На Дону объем предоставленных бытовых услуг достиг 26 млрд рублей

В департаменте добавили, что в 2025 году в регионе развивались услуги парикмахерских (более 3,2 тыс. объектов, рост на 3% или на 95 объектов), услуги по ремонту и пошиву трикотажных изделий (всего 190 объектов, рост на 3% или шесть объектов), услуги химчистки и крашения (всего 147 объектов, рост на 3,5% или на пять объектов) и услуги непроизводственного характера (более 1,1 тыс., рост 8,5% или на 88 объектов).