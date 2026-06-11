В Курской области пройдет федеральный этап ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня в Курской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.
Ключевым событием дня станет прямая трансляция с представителями крупнейших предприятий Курской области. Она пройдет на официальной странице правительства Курской области в социальной сети «ВКонтакте». В прямом эфире зрители узнают об актуальных вакансиях, условиях труда, уровне заработной платы.
С 24 по 26 июня очные мероприятия пройдут на площадках кадровых центров «Работа России» в нескольких населенных пунктах. Специалисты проведут круглые столы с работодателями, организуют профтуры и мастер-классы. Кроме того, все желающие смогут получить индивидуальные консультации: специалисты помогут с составлением резюме, подбором вакансий, расскажут о бесплатном обучении и мерах государственной поддержки.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится благодаря национальному проекту “Кадры”. Мероприятие решает две важные задачи: обеспечивает экономику региона квалифицированными кадрами и помогает молодежи определиться с выбором профессии, опираясь на собственные интересы», — отметил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.