Чем грозит нашествие гигантских ос на юг России

Громкое жужжание напоминает звук вертолёта, а размеры и яркая, почти «сигнальная», окраска заставляют содрогнуться даже самых смелых. Всё это о сколие-гиганте (Scolia maculata) — самой крупной осе в России.
В последние недели дончанам всё чаще приходится сталкиваться с огромным чёрно-жёлтым крылатым насекомым. Кто-то натыкается на них на цветущих лугах, кто-то — возле водоёмов. Причём многие, кому довелось встретить осу, признаются, что в панике убегают, боясь быть ужаленными. Корреспондент rostov.aif.ru вместе с экспертами выяснил, что это за существо, насколько опасен его укус и почему насекомое ни в коем случае нельзя уничтожать.
«Вертолёт» на цветке.
Фотограф-любитель Сергей Гибков часто гуляет по побережью Цимлянского водохранилища, недалеко от крупного завода, в поисках кадров для макросъёмки. Недавно там, возле небольшого водоёма с богатой микрофлорой, он столкнулся с необычным объектом.
«Подхожу к цветку и вижу, что на нём сидит что-то большое. Подумал, что шмель или шершень, потому что насекомое очень толстое, крупное в диаметре. Но потом присмотрелся: расцветка совсем другая, много ярких оттенков — оранжевый, красный, жёлтый. Я испугался, ведь знаю: шмели кусаются больно, а эта штука, думаю, ещё сильнее. Когда она пролетала мимо, было очень громко, как вертолёт, а размер крыльев нагоняет страх», — рассказал rostov.aif.ru Сергей Гибков.
По его словам, позже он вместе с коллегой-фотографом наткнулся на этих насекомых и в другом месте. Чтобы сделать качественные кадры, девушке-фотографу даже пришлось пойти на рискованный шаг: накрыть осу пакетом, аккуратно поместить её в морозилку для обездвиживания и сделать макрофотографии. После этого насекомое отпустили.
Охотник за кадрами и насекомыми Ольга А. подтверждает: встреча со сколией (а речь именно о ней) запоминается надолго.
«Впервые увидев такую осу на цветке, я испытала эмоциональный шок. Насекомое огромного размера, яркой окраски, очень подвижное, жужжащее и пугающее. При фотографировании был и страх, и трепет. Природа вокруг нас удивительная, я до сих пор под впечатлением», — поделилась девушка с нашей редакцией.
Совсем не монстр.
Наши собеседники — не единственные, кому пришлось столкнуться с пугающим существом. То и дело в соцсетях и новостных пабликах появляются истории дончан, которым довелось узреть осу вживую. Эксперты уверены: в большинстве случаев на снимках запечатлена именно сколия гигантская — настоящая королева среди одиночных ос.
Да, она выглядит внушительно: размах крыльев может достигать 10 см, а длина тела самки — 5−6 см. Но, как поясняет энтомолог Сергей Чудинов, за этой внешностью скрывается не агрессивный хищник, а виртуозный паразитоид.
«Главная и, по сути, единственная цель сколии в жизни — найти личинку пластинчатоусого жука (жука-носорога, бронзовки или хруща) в почве, парализовать её точным, ювелирным уколом жала в нервный узел, отложить одно яйцо и улететь. Взрослые особи питаются исключительно нектаром цветов, их часто можно увидеть на чертополохе. Человека она рассматривает лишь как досадное, крупногабаритное препятствие, а не как добычу», — объяснил rostov.aif.ru Сергей Чудинов.
Нейротоксический коктейль.
В интернете нередко можно встретить утверждение, якобы яд сколии слабее пчелиного, потому людям бояться нечего. Энтомолог Сергей Чудинов категорически опровергает этот миф, опираясь на научные данные.
«Научные исследования последних лет, в частности работы 2021 и 2024 годов, посвящённые пептидам сколиидинам, показали, что яд сколий представляет собой сложнейший нейротоксический коктейль. Он заточен под конкретную задачу: мгновенно “отключить” нервную систему крупной личинки жука, но не убить её, чтобы личинка осы питалась свежим мясом. Это не “слабый” яд — это высокоспециализированный яд», — внёс ясность эксперт.
У общественны пчёл и ос, что живут большими семьями с чётким разделением обязанностей между особями, яд настроен на массовую защиту гнезда и вызывает сильную аллергию. У сколий нет гнезда и феромонов тревоги, призывающих рой на помощь, поэтому угрозы анафилаксии для человека (за редким исключением индивидуальной непереносимости) нет. Однако сам процесс укуса крайне неприятен.
«Из-за огромных размеров осы и длинного жала (до 6 мм) в ранку попадает значительный объём яда, а механическое повреждение тканей весьма ощутимо. По субъективным ощущениям, укол гигантской сколии может быть гораздо болезненнее, чем укус обычной пчелы, просто из-за “калибра” иглы и количества впрыснутой химии», — предупредил энтомолог Сергей Чудинов.
Симптомы укуса сколии развиваются по чёткому сценарию: сначала ужаленный ощущает острую, жгучую боль, сравнимую с уколом раскалённой иглой, которая длится от нескольких минут до получаса. Затем наступает фаза зуда, покалывания и онемения — это начинают работать нейропептиды, которые на человеке действуют «вполсилы», но всё равно ощутимо.
Правило «невмешательства».
Несмотря на мирный нрав ос, Сергей Чудинов категорически не рекомендует проверять теорию на практике и брать насекомых голыми руками, как это иногда делают смельчаки ради эффектного кадра.
«Хватать их руками — это скорее бравада, чем профессиональная привычка. Да, они мирные, но если неосторожно взять и сдавить шестисантиметровую осу, она вполне может защищаться. В науке мы используем энтомологический сачок, мягкий пинцет или аспиратор — инструменты, которые берегут и исследователя, и насекомое», — резюмировал энтомолог.
Энтомолог советует при встрече со сколией не размахивать руками и не пытаться прихлопнуть насекомое. Лучше спокойно отойти в сторону, дав «гиганту» улететь.
Если же укус всё же случился, следует промыть парожённое место водой с мылом, приложить холод, а при сильной боли или отёке принять антигистаминное средство.
Учёный также отметил: если вам довелось встретить гигантскую осу на своём дачном участке, то не спешите хвататься за мухобойку или инсектициды. Наоборот, порадуйтесь.
«Наличие сколии говорит о том, что в вашей почве живая, здоровая экосистема. Эти прекрасные создания естественным и безопасным образом регулируют численность вредителей-хрущей. Они — тихие санитары наших садов и огородов, работающие без шума и пыли, без агрессии и разрушений. Берегите природу, она гораздо мудрее и гармоничнее, чем кажется на первый взгляд», — подытожил Сергей Чудинов.