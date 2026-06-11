Чем грозит нашествие гигантских ос на юг России

«Подхожу к цветку и вижу, что на нём сидит что-то большое. Подумал, что шмель или шершень, потому что насекомое очень толстое, крупное в диаметре. Но потом присмотрелся: расцветка совсем другая, много ярких оттенков — оранжевый, красный, жёлтый. Я испугался, ведь знаю: шмели кусаются больно, а эта штука, думаю, ещё сильнее. Когда она пролетала мимо, было очень громко, как вертолёт, а размер крыльев нагоняет страх», — рассказал rostov.aif.ru Сергей Гибков.