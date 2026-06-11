В Перми подвели итоги городского фестиваля «Дело семейное»

«Благодаря таким фестивалям удается выделить и поощрить активные и талантливые семьи, которые являются залогом процветания нашего города. А для семей это прекрасная возможность провести время вместе с близкими, поделиться своими традициями и показать, чем они гордятся», — отметил в своем канале МАХ глава Перми Эдуард Соснин.